Nike-fleece-løbehættetrøje med lynlås i fuld længde til mænd

Bliv in the zone (selv når sveden tørrer). Denne hættetrøjes mellemvægtige, børstede fleece føles ekstra blød på indersiden og glat på ydersiden, så du får den der behagelige følelse efter løbet med en ekstra rummelig pasform.

Vist farve: Dark Grey Heather/Bright Crimson

Stylenr.: IU3945-063