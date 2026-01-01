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Nike
Fleece-løbehættetrøje med lynlås i fuld længde til mænd
699,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Bliv in the zone (selv når sveden tørrer). Denne hættetrøjes mellemvægtige, børstede fleece føles ekstra blød på indersiden og glat på ydersiden, så du får den der behagelige følelse efter løbet med en ekstra rummelig pasform.
- Vist farve: Dark Grey Heather/Bright Crimson
- Stylenr.: IU3945-063
Nike
699,90 kr.
Bliv in the zone (selv når sveden tørrer). Denne hættetrøjes mellemvægtige, børstede fleece føles ekstra blød på indersiden og glat på ydersiden, så du får den der behagelige følelse efter løbet med en ekstra rummelig pasform.
Fordele
- Den oversized pasform er designet til at være ekstra rummelig i kroppen.
- Hættekonstruktionen i dobbeltlag tilføjer blød struktur.
Produktoplysninger
- Grafik foran og bagpå
- Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Hættefor: 80 % bomuld/20 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Dark Grey Heather/Bright Crimson
- Stylenr.: IU3945-063
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike
699,90 kr.