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Nike-crewsæt i to pieces til mindre børn - Dark Grey Heather

Nike

Crewsæt i to dele til mindre børn

549,90 kr.
Dark Grey Heather
sort

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette sæt af hverdags-musthaves er fremstillet i blandet bomuldsfleece, der føles glat og blødt mod dit barns hud. Den behagelige crewtrøje har et rummeligt snit, der nemt kan bruges over en T-shirt eller tanktop. De matchende bukser har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, og benene har et afslappet, faconsyet snit med ribmanchetter, der giver en sikker fornemmelse, som børnene kan lege eller slappe af i.


  • Vist farve: Dark Grey Heather
  • Stylenr.: IB7599-022

Nike

549,90 kr.

Dette sæt af hverdags-musthaves er fremstillet i blandet bomuldsfleece, der føles glat og blødt mod dit barns hud. Den behagelige crewtrøje har et rummeligt snit, der nemt kan bruges over en T-shirt eller tanktop. De matchende bukser har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, og benene har et afslappet, faconsyet snit med ribmanchetter, der giver en sikker fornemmelse, som børnene kan lege eller slappe af i.

Produktoplysninger

  • 60 % bomuld/40 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Dark Grey Heather
  • Stylenr.: IB7599-022

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse 6 på og er 112 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike-crewsæt i to pieces til mindre børn

    Nike

    549,90 kr.

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