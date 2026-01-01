Nike-crewsæt i to pieces til mindre børn

Dette sæt af hverdags-musthaves er fremstillet i blandet bomuldsfleece, der føles glat og blødt mod dit barns hud. Den behagelige crewtrøje har et rummeligt snit, der nemt kan bruges over en T-shirt eller tanktop. De matchende bukser har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, og benene har et afslappet, faconsyet snit med ribmanchetter, der giver en sikker fornemmelse, som børnene kan lege eller slappe af i.

Vist farve: sort/hvid

Stylenr.: JA3218-010