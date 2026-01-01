Mellemtung Atlético Madrid Windrunner Nike Therma-FIT-fodboldvest til mænd

En diskret måde at repræsentere Atlético Madrid på. Denne Therma-FIT-vest har et minimalistisk, nedtonet design og giver varme i et alsidigt og ukompliceret design. Isoleringen er syet ind i et chevron-mønster, der hentyder til den klassiske Windrunner-jakke. Det slidstærke og vævede materiale på yderskallen hjælper med at holde let regn ude, så din krop forbliver tør.

Vist farve: sort/Smoke Grey/Sport Red

Stylenr.: HM3174-010