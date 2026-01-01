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Mellemtung Atlético Madrid Windrunner Nike Therma-FIT-fodboldvest til mænd - sort/Smoke Grey/Sport Red

Genanvendte materialer

Atlético Madrid Windrunner

Mellemtung Nike Therma-FIT-fodboldvest til mænd

28% rabat

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre

En diskret måde at repræsentere Atlético Madrid på. Denne Therma-FIT-vest har et minimalistisk, nedtonet design og giver varme i et alsidigt og ukompliceret design. Isoleringen er syet ind i et chevron-mønster, der hentyder til den klassiske Windrunner-jakke. Det slidstærke og vævede materiale på yderskallen hjælper med at holde let regn ude, så din krop forbliver tør.


  • Vist farve: sort/Smoke Grey/Sport Red
  • Stylenr.: HM3174-010

Atlético Madrid Windrunner

28% rabat

En diskret måde at repræsentere Atlético Madrid på. Denne Therma-FIT-vest har et minimalistisk, nedtonet design og giver varme i et alsidigt og ukompliceret design. Isoleringen er syet ind i et chevron-mønster, der hentyder til den klassiske Windrunner-jakke. Det slidstærke og vævede materiale på yderskallen hjælper med at holde let regn ude, så din krop forbliver tør.

Fordele

  • Den er designet til at føles afslappet på skuldrene, brystet og torso for at skabe en atletisk pasform, som du kan bruge som et ekstra lag.
  • Designet med fuld lynlås lader dig justere din tildækning, varme og stil.

Produktoplysninger

  • Lommer til hænderne
  • 100% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Smoke Grey/Sport Red
  • Stylenr.: HM3174-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 183 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Mellemtung Atlético Madrid Windrunner Nike Therma-FIT-fodboldvest til mænd

    Atlético Madrid Windrunner

    28% rabat

    Fuldend looket