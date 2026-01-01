Mellemtung Atlético Madrid Windrunner Nike Therma-FIT-fodboldvest til mænd

Genanvendte materialer
Atlético Madrid Windrunner
Mellemtung Nike Therma-FIT-fodboldvest til mænd
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Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
En diskret måde at repræsentere Atlético Madrid på. Denne Therma-FIT-vest har et minimalistisk, nedtonet design og giver varme i et alsidigt og ukompliceret design. Isoleringen er syet ind i et chevron-mønster, der hentyder til den klassiske Windrunner-jakke. Det slidstærke og vævede materiale på yderskallen hjælper med at holde let regn ude, så din krop forbliver tør.
- Vist farve: sort/Smoke Grey/Sport Red
- Stylenr.: HM3174-010
Atlético Madrid Windrunner
En diskret måde at repræsentere Atlético Madrid på. Denne Therma-FIT-vest har et minimalistisk, nedtonet design og giver varme i et alsidigt og ukompliceret design. Isoleringen er syet ind i et chevron-mønster, der hentyder til den klassiske Windrunner-jakke. Det slidstærke og vævede materiale på yderskallen hjælper med at holde let regn ude, så din krop forbliver tør.
Fordele
- Den er designet til at føles afslappet på skuldrene, brystet og torso for at skabe en atletisk pasform, som du kan bruge som et ekstra lag.
- Designet med fuld lynlås lader dig justere din tildækning, varme og stil.
Produktoplysninger
- Lommer til hænderne
- 100% polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/Smoke Grey/Sport Red
- Stylenr.: HM3174-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 183 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Atlético Madrid Windrunner