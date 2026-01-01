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Maskinstrikket Nike City-halstørklæde - College Grey/Sail

Nike City

Maskinstrikket halstørklæde

329,90 kr.
College Grey/Sail
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Pak dig ind, og overvind kulden med dette lune, maskinstrikkede halstørklæde.


  • Vist farve: College Grey/Sail
  • Stylenr.: II5187-043

Nike City

329,90 kr.

Pak dig ind, og overvind kulden med dette lune, maskinstrikkede halstørklæde.

Produktoplysninger

  • 41% polyester/33% viskose/14% nylon/12% akryl
  • Vask i hånden
  • Importeret
  • Vist farve: College Grey/Sail
  • Stylenr.: II5187-043

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Maskinstrikket Nike City-halstørklæde

    Nike City

    329,90 kr.

    Fuldend looket

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