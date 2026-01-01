Maskinstrikket Nike City-halstørklæde

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Nike City
Maskinstrikket halstørklæde
329,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Pak dig ind, og overvind kulden med dette lune, maskinstrikkede halstørklæde.
- Vist farve: College Grey/Sail
- Stylenr.: II5187-043
Nike City
329,90 kr.
Pak dig ind, og overvind kulden med dette lune, maskinstrikkede halstørklæde.
Produktoplysninger
- 41% polyester/33% viskose/14% nylon/12% akryl
- Vask i hånden
- Importeret
- Vist farve: College Grey/Sail
- Stylenr.: II5187-043
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike City
329,90 kr.