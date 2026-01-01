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Maskinstrikket Club Atlético de Madrid Strike Nike Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til mænd - Volt/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue

Genanvendte materialer

Club Atlético de Madrid Strike

Maskinstrikket Nike Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til mænd

549,90 kr.
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre

Designdetaljerne er skræddersyet til fodboldens kommende stjerner og giver en tætsiddende, strømlinet pasform, så intet kommer mellem dig og bolden. Den svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, så du kan få driblingerne til at sidde.


  • Vist farve: Volt/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
  • Stylenr.: II2770-702

Club Atlético de Madrid Strike

549,90 kr.

Designdetaljerne er skræddersyet til fodboldens kommende stjerner og giver en tætsiddende, strømlinet pasform, så intet kommer mellem dig og bolden. Den svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, så du kan få driblingerne til at sidde.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du holder dig tør og godt tilpas.
  • Hullerne til tommelfingrene giver dig mulighed for at dække dig endnu mere til og holder ærmerne på plads, når du bevæger dig.

Produktoplysninger

  • 91% polyester/9% elastan
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Volt/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
  • Stylenr.: II2770-702

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 184 cm høj
    • Slank pasform: elegant og skræddersyet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Maskinstrikket Club Atlético de Madrid Strike Nike Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til mænd

    Club Atlético de Madrid Strike

    549,90 kr.

    Fuldend looket

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