Maskinstrikket Club Atlético de Madrid Strike Nike Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til mænd

Designdetaljerne er skræddersyet til fodboldens kommende stjerner og giver en tætsiddende, strømlinet pasform, så intet kommer mellem dig og bolden. Den svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, så du kan få driblingerne til at sidde.

Vist farve: Volt/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue

Stylenr.: II2770-702