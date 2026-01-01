Maskinstrikket Chelsea FC Strike Nike Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til større børn

Genanvendte materialer
Chelsea FC Strike
Maskinstrikket Nike Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Designdetaljerne er skræddersyet til fodboldens kommende stjerner og giver en tætsiddende, strømlinet pasform, så intet kommer mellem dig og bolden. Den svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, så du kan få driblingerne til at sidde.
- Vist farve: Bright Blue/hvid/Midwest Gold
- Stylenr.: II2465-452
Chelsea FC Strike
Designdetaljerne er skræddersyet til fodboldens kommende stjerner og giver en tætsiddende, strømlinet pasform, så intet kommer mellem dig og bolden. Den svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, så du kan få driblingerne til at sidde.
Fordele
- Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du holder dig tør og godt tilpas.
- Hullerne til tommelfingrene giver dig mulighed for at dække dig endnu mere til og holder ærmerne på plads, når du bevæger dig.
Produktoplysninger
- 91% polyester/9% elastan
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Bright Blue/hvid/Midwest Gold
- Stylenr.: II2465-452
Størrelse og pasform
- Pigemodellen har størrelse M på og er 132 cm høj
- Drengemodellen har størrelse M på og er 152 cm høj
- Slank pasform: elegant og skræddersyet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Chelsea FC Strike