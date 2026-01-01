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Maskinstrikket Chelsea FC Strike Nike Dri-FiT-fodboldtracksuit til større børn - Bright Blue/Pitch Blue/hvid/Midwest Gold

Genanvendte materialer

Chelsea FC Strike

Maskinstrikket Nike Dri-FIT-fodboldtracksuit til større børn

799,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Med designdetaljer, der er skræddersyet til fodboldens kommende stjerner, sikrer denne tracksuit, at du er godt tilpas, mens du træner. Den er en kopi af, hvad de professionelle har på, og den svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, mens du finjusterer dine færdigheder.


  • Vist farve: Bright Blue/Pitch Blue/hvid/Midwest Gold
  • Stylenr.: II2859-452

Chelsea FC Strike

799,90 kr.

Med designdetaljer, der er skræddersyet til fodboldens kommende stjerner, sikrer denne tracksuit, at du er godt tilpas, mens du træner. Den er en kopi af, hvad de professionelle har på, og den svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, mens du finjusterer dine færdigheder.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Bright Blue/Pitch Blue/hvid/Midwest Gold
  • Stylenr.: II2859-452

Størrelse og pasform

    • Pigemodellen har størrelse M på og er 147 cm høj
    • Drengemodellen har størrelse M på og er 138 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Maskinstrikket Chelsea FC Strike Nike Dri-FiT-fodboldtracksuit til større børn

    Chelsea FC Strike

    799,90 kr.

    Fuldend looket