Maskinstrikket Chelsea FC Strike Nike Dri-FiT-fodboldtracksuit til større børn

Med designdetaljer, der er skræddersyet til fodboldens kommende stjerner, sikrer denne tracksuit, at du er godt tilpas, mens du træner. Den er en kopi af, hvad de professionelle har på, og den svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, mens du finjusterer dine færdigheder.

Vist farve: Bright Blue/Pitch Blue/hvid/Midwest Gold

Stylenr.: II2859-452