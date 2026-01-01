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Maskinstrikket Chelsea FC Strike Nike Dri-FiT-fodboldtracksuit til mindre børn - Bright Blue/Pitch Blue/hvid/Midwest Gold

Genanvendte materialer

Chelsea FC Strike

Maskikstrikket Nike Dri-FIT-fodboldtracksuit til mindre børn

599,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Fremtidige mestre skal have en dragt, der matcher dem. Dette Chelsea FC Strike-tracksuit er fremstillet med svedtransporterende teknologi og har bukser med klassisk pasform og en jakke med lynlås, der giver komplet komfort.


  • Vist farve: Bright Blue/Pitch Blue/hvid/Midwest Gold
  • Stylenr.: II3887-452

Chelsea FC Strike

599,90 kr.

Fremtidige mestre skal have en dragt, der matcher dem. Dette Chelsea FC Strike-tracksuit er fremstillet med svedtransporterende teknologi og har bukser med klassisk pasform og en jakke med lynlås, der giver komplet komfort.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Bright Blue/Pitch Blue/hvid/Midwest Gold
  • Stylenr.: II3887-452

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 121 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Maskinstrikket Chelsea FC Strike Nike Dri-FiT-fodboldtracksuit til mindre børn

    Chelsea FC Strike

    599,90 kr.

    Fuldend looket