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Maskinstrikket Brazil Academy Pro Nike Dri-FIT-træningsdragt til større børn - Light Photo Blue/Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold

Genanvendte materialer

Brazil Academy Pro

Maskinstrikket Nike Dri-FIT-fodboldtracksuit til større børn

599,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Når du har styr på det grundlæggende, så skal du løft dine færdigheder til det næste niveau med denne Brasilien-træningsdragt. Den klassiske, afslappede pasform og den fugttransporterende teknologi holder dig afkølet, når din træning bliver intens.


  • Vist farve: Light Photo Blue/Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Stylenr.: IB5536-435

Brazil Academy Pro

599,90 kr.

Når du har styr på det grundlæggende, så skal du løft dine færdigheder til det næste niveau med denne Brasilien-træningsdragt. Den klassiske, afslappede pasform og den fugttransporterende teknologi holder dig afkølet, når din træning bliver intens.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Light Photo Blue/Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Stylenr.: IB5536-435

Størrelse og pasform

    • Pigemodellen har størrelse M på og er 140 cm høj
    • Drengemodellen har størrelse M på og er 147 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Maskinstrikket Brazil Academy Pro Nike Dri-FIT-træningsdragt til større børn

    Brazil Academy Pro

    599,90 kr.

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