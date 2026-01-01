Maskinstrikket Brazil Academy Pro Nike Dri-FIT-træningsdragt til større børn

Når du har styr på det grundlæggende, så skal du løft dine færdigheder til det næste niveau med denne Brasilien-træningsdragt. Den klassiske, afslappede pasform og den fugttransporterende teknologi holder dig afkølet, når din træning bliver intens.

Vist farve: Light Photo Blue/Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold

Stylenr.: IB5536-435