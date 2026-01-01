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Maskinstrikket Brazil Academy Pro Nike Dri-FIT-fodboldtrøje med korte ærmer til større børn - Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold

Genanvendte materialer

Brazil Academy Pro

Nike Dri-FIT-fodboldtrøje med korte ærmer til større børn

219,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Denne Brasilien-top med klassisk pasform er udstyret med svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, når din træning bliver intens.


  • Vist farve: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
  • Stylenr.: IB5523-435

Brazil Academy Pro

219,90 kr.

Denne Brasilien-top med klassisk pasform er udstyret med svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, når din træning bliver intens.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
  • Stylenr.: IB5523-435

Størrelse og pasform

    • Pigemodellen har størrelse M på og er 150 cm høj
    • Drengemodellen har størrelse M på og er 147 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Maskinstrikket Brazil Academy Pro Nike Dri-FIT-fodboldtrøje med korte ærmer til større børn

    Brazil Academy Pro

    219,90 kr.

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