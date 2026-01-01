Maskinstrikkede Chelsea FC Strike Nike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn

Genanvendte materialer
Chelsea FC Strike
Maskinstrikkede Nike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Den klassiske pasform har designdetaljer, der er skræddersyet til fodboldens kommende stjerner, og sammen med svedtransporterende teknologi holder den dig afkølet og fokuseret, så du kan koncentrere dig om dine driblinger.
- Vist farve: Pitch Blue/Midwest Gold/hvid/Midwest Gold
- Stylenr.: II2726-426
Chelsea FC Strike
Den klassiske pasform har designdetaljer, der er skræddersyet til fodboldens kommende stjerner, og sammen med svedtransporterende teknologi holder den dig afkølet og fokuseret, så du kan koncentrere dig om dine driblinger.
Fordele
- Sidelommerne med lynlås giver sikker opbevaring af dine vigtigste ting.
- Mesh-paneler tilføjer letvægts-åndbarhed.
Produktoplysninger
- Elastisk linning
- 100 % polyester
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: Pitch Blue/Midwest Gold/hvid/Midwest Gold
- Stylenr.: II2726-426
Størrelse og pasform
- Pigemodellen har størrelse M på og er 147 cm høj
- Drengemodellen har størrelse M på og er 147 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Chelsea FC Strike