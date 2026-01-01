Maskinstrikkede Chelsea FC Strike Nike Dri-FIT-fodboldbukser til mænd

Genanvendte materialer
Chelsea FC Strike
Maskinstrikkede Nike Dri-FIT-fodboldbukser til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Disse fodboldbukser har designdetaljer, der er skræddersyet til fodboldens kommende stjerner, og den svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, mens du finjusterer dine færdigheder.
- Vist farve: Pitch Blue/hvid/Midwest Gold
- Stylenr.: II2797-426
Chelsea FC Strike
Disse fodboldbukser har designdetaljer, der er skræddersyet til fodboldens kommende stjerner, og den svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, mens du finjusterer dine færdigheder.
Fordele
- Manchetterne med lynlås gør bukserne nemme at tage af og på over skoene.
- Det elastiske, maskinstrikkede materiale giver dig bevægelsesfrihed.
Produktoplysninger
- Hoveddel: 91% polyester/9% elastan. Paneler/mesh: 100 % polyester.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Pitch Blue/hvid/Midwest Gold
- Stylenr.: II2797-426
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 189 cm høj
- Slank pasform: elegant og skræddersyet
- Fuld længde: går til under anklen
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Chelsea FC Strike