Maskinstrikkede Brazil Strike Nike Dri-FIT-fodboldshorts til mænd

Axcel707a5968868646318a136e7719883c86
Fina och sköna, dock lite stora i strl. Tog strl L
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Den klassiske pasform har designdetaljer, der er skræddersyet til fodboldens kommende stjerner, og sammen med svedtransporterende teknologi holder den dig afkølet og fokuseret, så du kan koncentrere dig om dine driblinger.
Brazil Strike
Den klassiske pasform har designdetaljer, der er skræddersyet til fodboldens kommende stjerner, og sammen med svedtransporterende teknologi holder den dig afkølet og fokuseret, så du kan koncentrere dig om dine driblinger.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Axcel707a5968868646318a136e7719883c86
Fina och sköna, dock lite stora i strl. Tog strl L
Brazil Strike