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Maskinstrikkede Brazil Strike Nike Dri-FIT-fodboldshorts til mænd - Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold

Genanvendte materialer

Brazil Strike

Maskinstrikkede Nike Dri-FIT-fodboldshorts til mænd

349,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre

Den klassiske pasform har designdetaljer, der er skræddersyet til fodboldens kommende stjerner, og sammen med svedtransporterende teknologi holder den dig afkølet og fokuseret, så du kan koncentrere dig om dine driblinger.


  • Vist farve: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Stylenr.: IB5916-381

Brazil Strike

349,90 kr.

Den klassiske pasform har designdetaljer, der er skræddersyet til fodboldens kommende stjerner, og sammen med svedtransporterende teknologi holder den dig afkølet og fokuseret, så du kan koncentrere dig om dine driblinger.

Fordele

  • Sidelommerne med lynlås giver sikker opbevaring af dine vigtigste ting.
  • Mesh-paneler tilføjer letvægts-åndbarhed.

Produktoplysninger

  • Elastisk linning
  • 100 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Stylenr.: IB5916-381

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Axcel707a5968868646318a136e7719883c86

    Fina och sköna, dock lite stora i strl. Tog strl L

Maskinstrikkede Brazil Strike Nike Dri-FIT-fodboldshorts til mænd

Brazil Strike

349,90 kr.

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