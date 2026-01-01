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Maskinstrikkede Brazil Academy Pro Nike Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til større børn - Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold

Genanvendte materialer

Brazil Academy Pro

Maskinstrikket Nike Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til større børn

399,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Når du har styr på det grundlæggende, kan du løfte dine færdigheder til næste niveau. Den klassiske, afslappede pasform og den fugttransporterende teknologi holder dig afkølet, når din træning bliver intens.


  • Vist farve: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
  • Stylenr.: IB5526-435

Brazil Academy Pro

399,90 kr.

Når du har styr på det grundlæggende, kan du løfte dine færdigheder til næste niveau. Den klassiske, afslappede pasform og den fugttransporterende teknologi holder dig afkølet, når din træning bliver intens.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du holder dig tør og godt tilpas.
  • Hullerne til tommelfingrene giver dig mulighed for at dække dig endnu mere til og holder ærmerne på plads, når du bevæger dig.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
  • Stylenr.: IB5526-435

Størrelse og pasform

    • Pigemodellen har størrelse M på og er 150 cm høj
    • Drengemodellen har størrelse M på og er 147 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Maskinstrikkede Brazil Academy Pro Nike Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til større børn

    Brazil Academy Pro

    399,90 kr.

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