Maskinstrikkede Brazil Academy Pro Nike Dri-FIT-fodboldbukser til større børn

Genanvendte materialer
Brazil Academy Pro
Maskinstrikkede Nike Dri-FIT-fodboldbukser til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Når du har styr på det grundlæggende, kan du løfte dine færdigheder til næste niveau. Den klassiske pasform og den fugtafvisende teknologi hjælper med at holde dig afkølet, når kampen bliver intens.
- Vist farve: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
- Stylenr.: IB5533-381
Brazil Academy Pro
Når du har styr på det grundlæggende, kan du løfte dine færdigheder til næste niveau. Den klassiske pasform og den fugtafvisende teknologi hjælper med at holde dig afkølet, når kampen bliver intens.
Fordele
- Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Manchetterne med lynlås gør bukserne nemme at tage af og på over skoene.
Produktoplysninger
- 100 % polyester
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
- Stylenr.: IB5533-381
Størrelse og pasform
- Pigemodellen har størrelse M på og er 150 cm høj
- Drengemodellen har størrelse M på og er 147 cm høj
- Slank pasform: elegant og skræddersyet
- Fuld længde: går til under anklen
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Brazil Academy Pro