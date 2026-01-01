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Maskinstrikkede Beşiktaş J.K. Nike-fodboldshorts til større børn - hvid/sort/sort

Genanvendte materialer

Beşiktaş J.K.

Maskinstrikkede Nike-fodboldshorts til større børn

319,90 kr.
hvid/sort/sort
sort/Bright Crimson/Bright Crimson
sort/hvid/hvid

Klarna tilgængelig ved kassen.

Disse shorts er inspireret af det, dit hold har på, når de er på banen, og shortsene har svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig tør og komfortabel, mens du hylder Beşiktaş.


  • Vist farve: hvid/sort/sort
  • Stylenr.: IZ6033-100

Beşiktaş J.K.

319,90 kr.

Disse shorts er inspireret af det, dit hold har på, når de er på banen, og shortsene har svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig tør og komfortabel, mens du hylder Beşiktaş.

Produktoplysninger

  • 100% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: hvid/sort/sort
  • Stylenr.: IZ6033-100

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Maskinstrikkede Beşiktaş J.K. Nike-fodboldshorts til større børn

    Beşiktaş J.K.

    319,90 kr.

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