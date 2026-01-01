Maskinstrikkede Beşiktaş J.K. Nike-fodboldshorts til større børn

billede 1 af 3
Genanvendte materialer
Beşiktaş J.K.
Maskinstrikkede Nike-fodboldshorts til større børn
319,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Disse shorts er inspireret af det, dit hold har på, når de er på banen, og shortsene har svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig tør og komfortabel, mens du hylder Beşiktaş.
- Vist farve: hvid/sort/sort
- Stylenr.: IZ6033-100
Beşiktaş J.K.
319,90 kr.
Disse shorts er inspireret af det, dit hold har på, når de er på banen, og shortsene har svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig tør og komfortabel, mens du hylder Beşiktaş.
Produktoplysninger
- 100% polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: hvid/sort/sort
- Stylenr.: IZ6033-100
Størrelse og pasform
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Beşiktaş J.K..
Beşiktaş J.K.
319,90 kr.