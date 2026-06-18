Løstsiddende kort Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT-jakke til kvinder

very nice!
LucianeB762639165
Dresses really well and it is very pretty!
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Skræddersyet og klar til bevægelse. Vores PerfectStretch-jakke følger dig hele dagen med sit lette materiale med stræk i fire retninger og svedtransporterende teknologi. Den rummelige pasform og luftige plisserede ryg giver dig poleret komfort i enhver aktivitet.
Nike 24.7 PerfectStretch
Skræddersyet og klar til bevægelse. Vores PerfectStretch-jakke følger dig hele dagen med sit lette materiale med stræk i fire retninger og svedtransporterende teknologi. Den rummelige pasform og luftige plisserede ryg giver dig poleret komfort i enhver aktivitet.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.6 stjerner
very nice!
LucianeB762639165
Dresses really well and it is very pretty!
Just not for me
KM
Cropped outwear is not what I would normally add to my wardrobe, but it has some good qualities I like. Pros: I’ve always appreciated The Nike Dri-Fit material it does what it's designed to do—it's effective, stylish and looks great. I love the adjustable wrists they’re such a great touch, it keeps the loose-fit aesthetic functional so my arms aren't drowning in the sleeves. Cons: I question the pleated section in the back, it feels unnecessary to me, making it a personal no. Final Thoughts: Overall it's a solid product, not a bad jacket by any means, just not a personal choice I would make but definitely a great piece to fit your style.
Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
#productsprovidedbynike
Wierd fit
Jamie3030
I am not a big fan of this cropped jacket. It does say loose fit so I would size down if you want it to be more form fitting. In my opinion the width of the jacket is very large but the arms are only slightly larger. It looked wierd when I tried it on because the jacket looked huge but its cropped so it ended up feeling off. I do wish I got a smaller size because I think that would have made a huge difference. The material feels nice, well made and looked the same after I washed it.
Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
#productsprovidedbynike
Nike 24.7 PerfectStretch