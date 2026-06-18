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Gode bedømmelser
Løstsiddende kort Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT-jakke til kvinder - Midnight Navy/sort/Dark Obsidian

Genanvendte materialer

Nike 24.7 PerfectStretch

Løstsiddende Dri-FIT-cropped jakke til kvinder

979,90 kr.
Midnight Navy/sort/Dark Obsidian
sort/sort/Dark Smoke Grey
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre

Skræddersyet og klar til bevægelse. Vores PerfectStretch-jakke følger dig hele dagen med sit lette materiale med stræk i fire retninger og svedtransporterende teknologi. Den rummelige pasform og luftige plisserede ryg giver dig poleret komfort i enhver aktivitet.


  • Vist farve: Midnight Navy/sort/Dark Obsidian
  • Stylenr.: IB8986-410

Nike 24.7 PerfectStretch

979,90 kr.

Skræddersyet og klar til bevægelse. Vores PerfectStretch-jakke følger dig hele dagen med sit lette materiale med stræk i fire retninger og svedtransporterende teknologi. Den rummelige pasform og luftige plisserede ryg giver dig poleret komfort i enhver aktivitet.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Juster manchetterne på farten med trykknapper.

Produktoplysninger

  • Skjult trykknaplukning foran
  • Sømlommer
  • Signaturstrop bag på kraven
  • Hoveddel: 83-88 % polyester/12-17 % elastan; Paneler/lommepose knogleside: 83 % polyester/17 % elastan; Mesh: 91 % polyester/9 % elastan.
  • Materialeprocenterne kan variere. Tjek mærkatet for at se den nøjagtige materialesammensætning.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Midnight Navy/sort/Dark Obsidian
  • Stylenr.: IB8986-410

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 175 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (23)

4.6 stjerner

  • very nice!

    LucianeB762639165

    Dresses really well and it is very pretty!

  • Just not for me

    KM

    Cropped outwear is not what I would normally add to my wardrobe, but it has some good qualities I like. Pros: I’ve always appreciated The Nike Dri-Fit material it does what it's designed to do—it's effective, stylish and looks great. I love the adjustable wrists they’re such a great touch, it keeps the loose-fit aesthetic functional so my arms aren't drowning in the sleeves. Cons: I question the pleated section in the back, it feels unnecessary to me, making it a personal no. Final Thoughts: Overall it's a solid product, not a bad jacket by any means, just not a personal choice I would make but definitely a great piece to fit your style.

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

  • Wierd fit

    Jamie3030

    I am not a big fan of this cropped jacket. It does say loose fit so I would size down if you want it to be more form fitting. In my opinion the width of the jacket is very large but the arms are only slightly larger. It looked wierd when I tried it on because the jacket looked huge but its cropped so it ended up feeling off. I do wish I got a smaller size because I think that would have made a huge difference. The material feels nice, well made and looked the same after I washed it.

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

Løstsiddende kort Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT-jakke til kvinder

Nike 24.7 PerfectStretch

979,90 kr.

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