Nike Lifestyle-hættetrøjesæt i tre dele med T-shirt til mindre børn

Det er nemt at klæde de små atleter på i matchende, alsidig sportsstil med dette sæt i tre dele. T-shirten med standardpasform har en rund hals uden mærke, der gør den rar at have på. Hættetrøjen med lynlås i fuld længde er et musthave, som er nem at snuppe med og tage på, og de matchende bukser har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, som holder hele dagen og til al slags leg.

Vist farve: sort

Stylenr.: JA3219-010