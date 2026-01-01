Nike Lifestyle-hættetrøjesæt i tre dele med T-shirt til babyer (12-24 mdr.)

Nike
Livsstils-hættetrøjesæt i tre dele med T-shirt til babyer (12-24 M)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Det er nemt at klæde de små atleter på i matchende, alsidig sportsstil med dette sæt i tre dele. T-shirten med standardpasform har en rund hals uden mærke, der gør den rar at have på. Hættetrøjen med lynlås i fuld længde er et musthave, som er nem at snuppe med og tage på, og de matchende bukser har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, som holder hele dagen og til al slags leg.
- Vist farve: Midnight Navy
- Stylenr.: IZ7376-410
Nike
Det er nemt at klæde de små atleter på i matchende, alsidig sportsstil med dette sæt i tre dele. T-shirten med standardpasform har en rund hals uden mærke, der gør den rar at have på. Hættetrøjen med lynlås i fuld længde er et musthave, som er nem at snuppe med og tage på, og de matchende bukser har en elastisk linning, der giver en behagelig pasform, som holder hele dagen og til al slags leg.
Produktoplysninger
- 60 % bomuld/40 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Midnight Navy
- Stylenr.: IZ7376-410
Størrelse og pasform
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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