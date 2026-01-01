Nike x LEGO®-kollektionens Aero-FIT-fodboldtrøje til større børn

Nike x LEGO®-kollektionen

679,90 kr.

Ligesom pilegiftfrøens klare farver giver denne ekstremt åndbare Aero-FIT-trøje dig mulighed for at vise, at store ting nogle gange kommer i små størrelser. Trykket med LEGO®-klodser på skuldrene og holografiske detaljer holder forsvaret i tvivl, når du stormer ned ad banen.

Nike Football x LEGO-kollektionen

Spil på dit instinkt med et komplet udvalg af imponerende prints, der er skabt af LEGO-klodser.

Kølig stil

Nike Aero-FIT-teknologi er designet til maksimal åndbarhed. Den giver luftgennemstrømning mod din hud, så du kan holde dig afkølet, når temperaturen er høj. Den svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dig frisk og godt tilpas.