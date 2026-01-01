triangle, start, resume, beginVideo
 
billede 1 af 10
Nike x LEGO®-kollektionens Aero-FIT-fodboldtrøje til større børn - sort/Light Liquid Lime

Genanvendte materialer

Nike x LEGO®-kollektionen

Aero-FIT-fodboldtrøje til større børn

679,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Ligesom pilegiftfrøens klare farver giver denne ekstremt åndbare Aero-FIT-trøje dig mulighed for at vise, at store ting nogle gange kommer i små størrelser. Trykket med LEGO®-klodser på skuldrene og holografiske detaljer holder forsvaret i tvivl, når du stormer ned ad banen.


  • Vist farve: sort/Light Liquid Lime
  • Stylenr.: IQ7140-010

Nike x LEGO®-kollektionen

679,90 kr.

Ligesom pilegiftfrøens klare farver giver denne ekstremt åndbare Aero-FIT-trøje dig mulighed for at vise, at store ting nogle gange kommer i små størrelser. Trykket med LEGO®-klodser på skuldrene og holografiske detaljer holder forsvaret i tvivl, når du stormer ned ad banen.

Nike Football x LEGO-kollektionen

Spil på dit instinkt med et komplet udvalg af imponerende prints, der er skabt af LEGO-klodser.

Kølig stil

Nike Aero-FIT-teknologi er designet til maksimal åndbarhed. Den giver luftgennemstrømning mod din hud, så du kan holde dig afkølet, når temperaturen er høj. Den svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dig frisk og godt tilpas.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Light Liquid Lime
  • Stylenr.: IQ7140-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 151 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (0)

Ingen anmeldelser

Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Nike x LEGO®-kollektionen.

    Nike x LEGO®-kollektionens Aero-FIT-fodboldtrøje til større børn

    Nike x LEGO®-kollektionen

    679,90 kr.

    Fuldend looket

    Item 3 of 13

    Nike Football x LEGO®-kollektion

    Spil på din måde med et komplet udvalg af imponerende prints, der er skabt af LEGO-klodser.

    Hæmningsløst spil

    Nye udgaver af klassikerne. Klods for klods.

    LEGO, LEGO-logoet, minifiguren og klods- og knopkonfigurationer er varemærker og/eller ophavsrettigheder tilhørende LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Alle rettigheder forbeholdes.