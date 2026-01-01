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Genanvendte materialer
Nike x LEGO®-kollektionen
Shorts til større børn
249,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Tag hver dag og hver kamp op med kreativitet i disse svedtransporterende fodboldshorts. Swoosh-logoet i form af kromklodsen foran viser, at du spiller efter dine egne regler.
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IQ7149-010
Nike x LEGO®-kollektionen
249,90 kr.
Tag hver dag og hver kamp op med kreativitet i disse svedtransporterende fodboldshorts. Swoosh-logoet i form af kromklodsen foran viser, at du spiller efter dine egne regler.
Fordele
- Det bløde og svedtransporterende materiale har en let fornemmelse, der er behagelig nok til hverdagsspil.
- Den elastiske linning med snoretræk gør, at du kan skabe den perfekte pasform.
Produktoplysninger
- 100 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IQ7149-010
Størrelse og pasform
- Drengemodellen har størrelse M på og er 142 cm høj
- Pigemodellen har størrelse M på og er 132 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike x LEGO®-kollektionen
249,90 kr.