 
billede 1 af 7
Nike x LEGO®-kollektionen-shorts til større børn - sort

Genanvendte materialer

Nike x LEGO®-kollektionen

Shorts til større børn

249,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Tag hver dag og hver kamp op med kreativitet i disse svedtransporterende fodboldshorts. Swoosh-logoet i form af kromklodsen foran viser, at du spiller efter dine egne regler.


  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IQ7149-010

Nike x LEGO®-kollektionen

249,90 kr.

Tag hver dag og hver kamp op med kreativitet i disse svedtransporterende fodboldshorts. Swoosh-logoet i form af kromklodsen foran viser, at du spiller efter dine egne regler.

Fordele

  • Det bløde og svedtransporterende materiale har en let fornemmelse, der er behagelig nok til hverdagsspil.
  • Den elastiske linning med snoretræk gør, at du kan skabe den perfekte pasform.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IQ7149-010

Størrelse og pasform

    • Drengemodellen har størrelse M på og er 142 cm høj
    • Pigemodellen har størrelse M på og er 132 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (0)

Ingen anmeldelser

Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Nike x LEGO®-kollektionen.

    Nike x LEGO®-kollektionen-shorts til større børn

    Nike x LEGO®-kollektionen

    249,90 kr.

    Fuldend looket