Genanvendte materialer
Nike x LEGO®-kollektionen
Målmandstrøje til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
De fotorealistiske LEGO®-klodser udgør striberne på denne målmandstrøje – så du kan være en mur i målfeltet. Hvis du zoomer tæt ind, kan du se de klodser, der udgør mønsteret.
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IO3128-010
Nike x LEGO®-kollektionen
De fotorealistiske LEGO®-klodser udgør striberne på denne målmandstrøje – så du kan være en mur i målfeltet. Hvis du zoomer tæt ind, kan du se de klodser, der udgør mønsteret.
Fordele
- Det lette, maskinstrikkede materiale er åndbart og har en old-school glans.
- Ribkanterne ved manchetterne og kraven giver denne målmandstrøje et kampklar look.
- Iøjnefaldende detaljer omfatter et holografisk skjoldemblem og et Swoosh Brick-logo i krom.
Produktoplysninger
- 100 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort
- Stylenr.: IO3128-010
Størrelse og pasform
- Drengemodellen har størrelse M på og er 127 cm høj
- Pigemodellen har størrelse M på og er 147 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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