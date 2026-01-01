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Nike x LEGO®-kollektionen-målmandstrøje til større børn - sort

Genanvendte materialer

Nike x LEGO®-kollektionen

Målmandstrøje til større børn

379,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre

De fotorealistiske LEGO®-klodser udgør striberne på denne målmandstrøje – så du kan være en mur i målfeltet. Hvis du zoomer tæt ind, kan du se de klodser, der udgør mønsteret.


  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IO3128-010

Nike x LEGO®-kollektionen

379,90 kr.

De fotorealistiske LEGO®-klodser udgør striberne på denne målmandstrøje – så du kan være en mur i målfeltet. Hvis du zoomer tæt ind, kan du se de klodser, der udgør mønsteret.

Fordele

  • Det lette, maskinstrikkede materiale er åndbart og har en old-school glans.
  • Ribkanterne ved manchetterne og kraven giver denne målmandstrøje et kampklar look.
  • Iøjnefaldende detaljer omfatter et holografisk skjoldemblem og et Swoosh Brick-logo i krom.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IO3128-010

Størrelse og pasform

    • Drengemodellen har størrelse M på og er 127 cm høj
    • Pigemodellen har størrelse M på og er 147 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Nike x LEGO®-kollektionen-målmandstrøje til større børn

    Nike x LEGO®-kollektionen

    379,90 kr.

    Fuldend looket

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    Nike Football x LEGO®-kollektion

    Spil på din måde med et komplet udvalg af imponerende prints, der er skabt af LEGO-klodser.

    Hæmningsløst spil

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