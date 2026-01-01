Genanvendte materialer
Nike x LEGO®-kollektionen
Bukser til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Disse komfortable, vævede bukser, der er et alsidigt piece, som du kan bygge videre på, har iøjnefaldende LEGO®-detaljer. Det lette, vandafvisende materiale hjælper med at holde vind og regn ude, så du kan fylde dine dage med eventyr og være klar til alt slags vejr.
- Vist farve: sort/sort/sort
- Stylenr.: IO3112-010
Nike x LEGO®-kollektionen
Disse komfortable, vævede bukser, der er et alsidigt piece, som du kan bygge videre på, har iøjnefaldende LEGO®-detaljer. Det lette, vandafvisende materiale hjælper med at holde vind og regn ude, så du kan fylde dine dage med eventyr og være klar til alt slags vejr.
Nike Football x LEGO-kollektionen
Leg vildt med Nike og LEGO Group. Kromdetaljerne giver looket et lift.
Nem opbevaring
Håndlommerne til hurtig opbevaring af hverdags-musthaves
Produktoplysninger
- Hoveddel: 100 % nylon. Øverste for: 100% polyester. Foring nederst: 100% nylon.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/sort/sort
- Stylenr.: IO3112-010
Størrelse og pasform
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Fuld længde: går til under anklen
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genbrugte nylon i Nike-produkter begynder som en variation af materialer, inklusive genbrugte tæpper og brugte fiskenet. Nylonet er rengjort, sorteret og forvandlet til flager, inden det gennemgår kemiske eller mekaniske genbrugsprocesser for at lave nye, genbrugte nylongarn.
- Tøj, der bruger materialer lavet af genanvendt nylon, reducerer kulstofemissionen med op til 50% sammenlignet med helt nyt nylon.
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Nike x LEGO®-kollektionen
Nike Football x LEGO®-kollektion
Spil på din måde med et komplet udvalg af imponerende prints, der er skabt af LEGO-klodser.
Hæmningsløst spil
Nye udgaver af klassikerne. Klods for klods.
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