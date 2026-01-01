Nike x LEGO®-kollektionen-bukser til større børn

Nike x LEGO®-kollektionen

599,90 kr.

Disse komfortable, vævede bukser, der er et alsidigt piece, som du kan bygge videre på, har iøjnefaldende LEGO®-detaljer. Det lette, vandafvisende materiale hjælper med at holde vind og regn ude, så du kan fylde dine dage med eventyr og være klar til alt slags vejr.

Nike Football x LEGO-kollektionen Leg vildt med Nike og LEGO Group. Kromdetaljerne giver looket et lift. Nem opbevaring Håndlommerne til hurtig opbevaring af hverdags-musthaves