Genanvendte materialer
Nike x LEGO®-kollektionen
Aero-FIT-fodboldtrøje til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Hold øje med åbninger på banen, og udnyt enhver mulighed i denne utroligt åndbare Aero-FIT-trøje. Den vilde jaguar på brystet er lavet af LEGO®-klodser for at vise, at du bestemmer spillet. De strålende farver og holografiske detaljer holder forsvaret i tvivl, når du stormer ned ad banen.
- Vist farve: Hyper Pink/Rush Red/sort
- Stylenr.: IO3125-645
Nike x LEGO®-kollektionen
Hold øje med åbninger på banen, og udnyt enhver mulighed i denne utroligt åndbare Aero-FIT-trøje. Den vilde jaguar på brystet er lavet af LEGO®-klodser for at vise, at du bestemmer spillet. De strålende farver og holografiske detaljer holder forsvaret i tvivl, når du stormer ned ad banen.
Nike Football x LEGO-kollektionen
Spil på dit instinkt med et komplet udvalg af imponerende prints, der er skabt af LEGO-klodser.
Rolig, kølig og fredfyldt
Nike Aero-FIT-teknologi er designet til maksimal åndbarhed. Den giver luftgennemstrømning mod din hud, så du kan holde dig afkølet, når temperaturen er høj. Den svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dig frisk og veltilpas.
Produktoplysninger
- 100 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Hyper Pink/Rush Red/sort
- Stylenr.: IO3125-645
Størrelse og pasform
- Drengemodellen har størrelse M på og er 142 cm høj
- Pigemodellen har størrelse M på og er 150 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Nike x LEGO®-kollektionen.
Nike x LEGO®-kollektionen
Nike Football x LEGO®-kollektion
Spil på din måde med et komplet udvalg af imponerende prints, der er skabt af LEGO-klodser.
Hæmningsløst spil
Nye udgaver af klassikerne. Klods for klods.
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