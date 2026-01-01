Nike x LEGO®-kollektionen Aero-FIT-fodboldshorts til større børn

Nike x LEGO®-kollektionen

599,90 kr.

Fra frispark til hjørnespark og indkast – Aero-FIT-teknologien, der er indbygget i disse shorts, holder dig afkølet, let og klar til at slå til. De strålende farver og holografiske detaljer holder forsvaret i tvivl, når du stormer ned ad banen.

Nike Football x LEGO-kollektionen

Spil på dit instinkt med et komplet udvalg af imponerende prints, der er skabt af LEGO-klodser.

Rolig, kølig og fredfyldt

Nike Aero-FIT-teknologi er designet til maksimal åndbarhed. Den giver luftgennemstrømning mod din hud, så du kan holde dig afkølet, når temperaturen er høj. Den svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dig frisk og veltilpas.