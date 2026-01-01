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Nike x LEGO®-kollektionen Aero-FIT-fodboldshorts til større børn - Bright Concord/sort/Lucky Green

Genanvendte materialer

Nike x LEGO®-kollektionen

Aero-FIT-fodboldshorts til større børn

599,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Fra frispark til hjørnespark og indkast – Aero-FIT-teknologien, der er indbygget i disse shorts, holder dig afkølet, let og klar til at slå til. De strålende farver og holografiske detaljer holder forsvaret i tvivl, når du stormer ned ad banen.


  • Vist farve: Bright Concord/sort/Lucky Green
  • Stylenr.: IQ7144-458

Nike x LEGO®-kollektionen

599,90 kr.

Fra frispark til hjørnespark og indkast – Aero-FIT-teknologien, der er indbygget i disse shorts, holder dig afkølet, let og klar til at slå til. De strålende farver og holografiske detaljer holder forsvaret i tvivl, når du stormer ned ad banen.

Nike Football x LEGO-kollektionen

Spil på dit instinkt med et komplet udvalg af imponerende prints, der er skabt af LEGO-klodser.

Rolig, kølig og fredfyldt

Nike Aero-FIT-teknologi er designet til maksimal åndbarhed. Den giver luftgennemstrømning mod din hud, så du kan holde dig afkølet, når temperaturen er høj. Den svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dig frisk og veltilpas.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Bright Concord/sort/Lucky Green
  • Stylenr.: IQ7144-458

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 151 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Nike x LEGO®-kollektionen Aero-FIT-fodboldshorts til større børn

    Nike x LEGO®-kollektionen

    599,90 kr.

    Fuldend looket

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    Nike Football x LEGO®-kollektion

    Spil på din måde med et komplet udvalg af imponerende prints, der er skabt af LEGO-klodser.

    Hæmningsløst spil

    Nye udgaver af klassikerne. Klods for klods.

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