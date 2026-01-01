Langærmet, vævet Air Jordan-trøje til kvinder

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Air Jordan
Langærmet, vævet trøje til mænd
28% rabat
Klarna tilgængelig ved kassen.
Business foran. Jordan bagpå. Let twillmateriale giver denne luftige trøje med knapper en blød fornemmelse og diskret drapering. Sænkede skuldre, længere ærmer og en oversized pasform giver et moderne twist på en klassisk silhuet.
- Vist farve: Dark Smoke Grey
- Stylenr.: HJ0020-045
Air Jordan
28% rabat
Business foran. Jordan bagpå. Let twillmateriale giver denne luftige trøje med knapper en blød fornemmelse og diskret drapering. Sænkede skuldre, længere ærmer og en oversized pasform giver et moderne twist på en klassisk silhuet.
Produktoplysninger
- 100% lyocell
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Dark Smoke Grey
- Stylenr.: HJ0020-045
Størrelse og pasform
- Overdimensioneret pasform: overdrevet og rummelig
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Air Jordan
28% rabat