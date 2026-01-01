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Langærmet, vævet Air Jordan-trøje til kvinder - Dark Smoke Grey

Air Jordan

Langærmet, vævet trøje til mænd

28% rabat
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Business foran. Jordan bagpå. Let twillmateriale giver denne luftige trøje med knapper en blød fornemmelse og diskret drapering. Sænkede skuldre, længere ærmer og en oversized pasform giver et moderne twist på en klassisk silhuet.


  • Vist farve: Dark Smoke Grey
  • Stylenr.: HJ0020-045

Air Jordan

28% rabat

Business foran. Jordan bagpå. Let twillmateriale giver denne luftige trøje med knapper en blød fornemmelse og diskret drapering. Sænkede skuldre, længere ærmer og en oversized pasform giver et moderne twist på en klassisk silhuet.

Produktoplysninger

  • 100% lyocell
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Dark Smoke Grey
  • Stylenr.: HJ0020-045

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Langærmet, vævet Air Jordan-trøje til kvinder

    Air Jordan

    28% rabat

    Fuldend looket

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