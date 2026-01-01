Langærmet Nike Dri-FIT-trøje med 1/2 lynlås til større børn (piger) (udvidet størrelse)

Genanvendte materialer
Nike Dri-FIT
Langærmet trøje med 1/2 lynlås til større børn (piger) (udvidet størrelse)
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Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Lad ikke koldt vejr forhindre dig i at have det sjovt. Hop i denne langærmede trøje, når du har brug for lidt ekstra varme. Dens glatte, maskinstrikkede materiale har en pasform, der sidder tæt mod kroppen, plus al den elasticitet, du har brug for at nå det næste greb i klatrestativet, tage imod en aflevering eller hjælpe din holdkammerat op.
- Vist farve: sort/hvid
- Stylenr.: FD2878-010
Nike Dri-FIT
Lad ikke koldt vejr forhindre dig i at have det sjovt. Hop i denne langærmede trøje, når du har brug for lidt ekstra varme. Dens glatte, maskinstrikkede materiale har en pasform, der sidder tæt mod kroppen, plus al den elasticitet, du har brug for at nå det næste greb i klatrestativet, tage imod en aflevering eller hjælpe din holdkammerat op.
Fordele
- Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Lynet op eller åben? Med dette design med 1/2 lynlås bestemmer du, hvornår du har brug for ekstra varme eller luft.
- Hullerne til tommelfingrene hjælper med at holde trøjen på plads.
Produktoplysninger
- 100% polyester
- Påtrykt Swoosh-logo
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/hvid
- Stylenr.: FD2878-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M+ på og er 150 cm høj
- Slank pasform: elegant og skræddersyet
- Størrelsesguide
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike Dri-FIT