Langærmet Nike Dri-FIT-trøje med 1/2 lynlås til større børn (piger) (udvidet størrelse)

Lad ikke koldt vejr forhindre dig i at have det sjovt. Hop i denne langærmede trøje, når du har brug for lidt ekstra varme. Dens glatte, maskinstrikkede materiale har en pasform, der sidder tæt mod kroppen, plus al den elasticitet, du har brug for at nå det næste greb i klatrestativet, tage imod en aflevering eller hjælpe din holdkammerat op.

Vist farve: sort/hvid

Stylenr.: FD2878-010