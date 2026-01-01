Langærmet Nike ACG UV Protection-overdel til større børn

Genanvendte materialer
Nike ACG
Langærmet UV Protection-overdel til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Skinner solen? Formidabelt! Denne top er udstyret med svedtransporterende og UV-resistent teknologi, der hjælper med at beskytte dig mod solen. De elastiske bånd på hætten giver dig en tætsiddende pasform, og huller til tommelfingrene hjælper med at holde ærmerne på plads.
- Vist farve: Mean Green/Black Spruce/Summit White
- Stylenr.: IH0881-307
Nike ACG
Skinner solen? Formidabelt! Denne top er udstyret med svedtransporterende og UV-resistent teknologi, der hjælper med at beskytte dig mod solen. De elastiske bånd på hætten giver dig en tætsiddende pasform, og huller til tommelfingrene hjælper med at holde ærmerne på plads.
Inspireret af Dolomitterne
Printet på denne top er inspireret af vores tur til Dolomitterne i det nordøstlige Italien. Vi brugte fem dage på at bestige lodrette klipper og væve blomsterkroner. Under hele forløbet blev vi betaget af skønheden og skræmt af historierne om mytiske skabninger.
Gennemtænkt pasform
Denne top er løs nok til at kunne bæres over et basislag og tætsiddende nok til at kunne bæres under et yderlag. Hullerne til tommelfingrene giver dig mulighed for at dække dig endnu mere til og holder ærmerne på plads, når du bevæger dig.
Produktoplysninger
- 92 % polyester/8 % elastan
- Dette produkt giver UVA- og UVB-beskyttelse mod solen, der hvor tøjet dækker huden. For at beskytte udsatte områder anbefales det at bruge solcreme af god kvalitet.
- Broderede ACG- og Swoosh-logoer
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: Mean Green/Black Spruce/Summit White
- Stylenr.: IH0881-307
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 142 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike ACG