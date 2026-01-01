Langærmet Nike ACG UV Protection-overdel til større børn

Nike ACG

379,90 kr.

Skinner solen? Formidabelt! Denne top er udstyret med svedtransporterende og UV-resistent teknologi, der hjælper med at beskytte dig mod solen. De elastiske bånd på hætten giver dig en tætsiddende pasform, og huller til tommelfingrene hjælper med at holde ærmerne på plads.

Inspireret af Dolomitterne

Printet på denne top er inspireret af vores tur til Dolomitterne i det nordøstlige Italien. Vi brugte fem dage på at bestige lodrette klipper og væve blomsterkroner. Under hele forløbet blev vi betaget af skønheden og skræmt af historierne om mytiske skabninger.

Gennemtænkt pasform

Denne top er løs nok til at kunne bæres over et basislag og tætsiddende nok til at kunne bæres under et yderlag. Hullerne til tommelfingrene giver dig mulighed for at dække dig endnu mere til og holder ærmerne på plads, når du bevæger dig.