Langærmet ACG Wildsee Dri-FIT-vandretøjsoverdel med 1/4 lynlås til mænd

ACG Wildsee

529,90 kr.

Skinner solen? Den er UV-resistent. Sveder du? Den har svedtransporterende teknologi. Denne ACG-overdel med 1/4 lynlås, der kan bruges alene eller som et lag, har blødt og elastisk materiale med en behagelig fornemmelse.

Svedtransporterende teknologi

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Tilpas den med lag-på-lag

ACG-tøj er designet som et lagsystem, så du kan tilpasse dig klimaet og dit aktivitetsniveau. Brug dette tætsiddende basislag alene eller sammen med et mellem- og yderlag, når forholdene kræver det.

Bevidste detaljer

Tommelfingerhullerne udvider din tildækningen og holder ærmerne på plads, når du bevæger dig. De kølige meshpaneler under armene er åndbare, så du kan holde dig godt tilpas på løberuten.