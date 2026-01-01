Langærmet ACG Wildsee Dri-FIT-vandretøjsoverdel med 1/4 lynlås til mænd

Genanvendte materialer
ACG Wildsee
Langærmet Dri-FIT-vandretøjsoverdel med 1/4 lynlås til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Skinner solen? Den er UV-resistent. Sveder du? Den har svedtransporterende teknologi. Denne ACG-overdel med 1/4 lynlås, der kan bruges alene eller som et lag, har blødt og elastisk materiale med en behagelig fornemmelse.
- Vist farve: sort/Summit White
- Stylenr.: IM4223-010
ACG Wildsee
Skinner solen? Den er UV-resistent. Sveder du? Den har svedtransporterende teknologi. Denne ACG-overdel med 1/4 lynlås, der kan bruges alene eller som et lag, har blødt og elastisk materiale med en behagelig fornemmelse.
Svedtransporterende teknologi
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Tilpas den med lag-på-lag
ACG-tøj er designet som et lagsystem, så du kan tilpasse dig klimaet og dit aktivitetsniveau. Brug dette tætsiddende basislag alene eller sammen med et mellem- og yderlag, når forholdene kræver det.
Bevidste detaljer
Tommelfingerhullerne udvider din tildækningen og holder ærmerne på plads, når du bevæger dig. De kølige meshpaneler under armene er åndbare, så du kan holde dig godt tilpas på løberuten.
Fordele
Designet med 1/4 lynlås giver dig mulighed for at tilpasse tildækning og ventilation.
Produktoplysninger
- Dette produkt giver UVA- og UVB-beskyttelse mod solen, der hvor tøjet dækker huden. For at beskytte udsatte områder anbefales det at bruge en solcreme af god kvalitet.
- Hoveddel: 88 % polyester/12 % elastan. Mesh: 74% polyester/18% lyocell/8% elastan.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/Summit White
- Stylenr.: IM4223-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
- Slank pasform: elegant og skræddersyet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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ACG Wildsee