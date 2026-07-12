Langærmet ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT-overdel til trailløb til kvinder

ACG Radical AirFlow NXT

1.149 kr.

REVOLUTIONERENDE INNOVATION TIL ATLETER I BEVÆGELSE.

Radical AirFlow er et utrolig ambitiøst stof, der fokuserer på at skrue op for luftcirkulationen. Denne langærmede, løbsklare overdel er skabt til at maksimere Radical AirFlow-innovationen og er designet til at give mere luftgennemstrømning direkte til huden, når du øger tempoet. Radical AirFlow er blevet brugt og testet af ACG's eliteatleter inden for trailløb og har givet fremragende resultater. Nu er det din tur til at blive kølet ned.

Radikal innovation

Radical AirFlow har en utrolig åndbar og åbenhullet konstruktion, der hjælper med at lede mere luftgennemstrømning direkte til huden, så sveden hurtigt fordamper, når du bevæger dig. De avancerede luftkanaler er designet til at øge luftstrømmen, så du kan maksimere kroppens naturlige afkølingsmekanismer.

Radikal konstruktion

Det bløde strikmateriale med åbne huller, der er anvendt i hele tøjet, er yderst alsidigt og udviklet med henblik på god bevægelsesfrihed og afkøling. Det har specialudviklede luftkanaler i områder med høj varme og stor risiko for gnidning – designet til at hjælpe dig med at holde dig afkølet og godt tilpas på alle de kommende kilometer.

Radikal test

Som led i et af de største initiativer til praktiske test i Nike Runnings historie afprøvede medlemmer af All Conditions Racing Department (ACRD) prototypen i elitesæsonen 2025. Nike-designere fulgte feedback fra tests under løb og i laboratoriet for at forbedre tøjet. Elitetrailløberen og ACRD-atleten Caleb Olson havde sin prototype på, på vejen til et anstrengende 100-mile udholdenhedsløb i 2025, hvor han opnåede den næsthurtigste banetid i løbets historie.