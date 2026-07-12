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Langærmet ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT-overdel til trailløb til kvinder - hvid/Anthracite

Genanvendte materialer

ACG Radical AirFlow NXT

Langærmet Dri-FIT-overdel til trailløb til kvinder

1.149 kr.
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Radical AirFlow er et utrolig ambitiøst stof, der fokuserer på at skrue op for luftcirkulationen. Denne langærmede, løbsklare overdel er skabt til at maksimere Radical AirFlow-innovationen og er designet til at give mere luftgennemstrømning direkte til huden, når du øger tempoet. Radical AirFlow er blevet brugt og testet af ACG's eliteatleter inden for trailløb og har givet fremragende resultater. Nu er det din tur til at blive kølet ned.


  • Vist farve: hvid/Anthracite
  • Stylenr.: IQ5852-100

ACG Radical AirFlow NXT

1.149 kr.

REVOLUTIONERENDE INNOVATION TIL ATLETER I BEVÆGELSE.

Radical AirFlow er et utrolig ambitiøst stof, der fokuserer på at skrue op for luftcirkulationen. Denne langærmede, løbsklare overdel er skabt til at maksimere Radical AirFlow-innovationen og er designet til at give mere luftgennemstrømning direkte til huden, når du øger tempoet. Radical AirFlow er blevet brugt og testet af ACG's eliteatleter inden for trailløb og har givet fremragende resultater. Nu er det din tur til at blive kølet ned.

Radikal innovation

Radical AirFlow har en utrolig åndbar og åbenhullet konstruktion, der hjælper med at lede mere luftgennemstrømning direkte til huden, så sveden hurtigt fordamper, når du bevæger dig. De avancerede luftkanaler er designet til at øge luftstrømmen, så du kan maksimere kroppens naturlige afkølingsmekanismer.

Radikal konstruktion

Det bløde strikmateriale med åbne huller, der er anvendt i hele tøjet, er yderst alsidigt og udviklet med henblik på god bevægelsesfrihed og afkøling. Det har specialudviklede luftkanaler i områder med høj varme og stor risiko for gnidning – designet til at hjælpe dig med at holde dig afkølet og godt tilpas på alle de kommende kilometer.

Radikal test

Som led i et af de største initiativer til praktiske test i Nike Runnings historie afprøvede medlemmer af All Conditions Racing Department (ACRD) prototypen i elitesæsonen 2025. Nike-designere fulgte feedback fra tests under løb og i laboratoriet for at forbedre tøjet. Elitetrailløberen og ACRD-atleten Caleb Olson havde sin prototype på, på vejen til et anstrengende 100-mile udholdenhedsløb i 2025, hvor han opnåede den næsthurtigste banetid i løbets historie.

Flere fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Det ultraåndbare strikmateriale med åbne huller føles blødt og glat mod huden.
  • En elastisk omslagskant hjælper med at holde overdelen på plads, når du bevæger dig.

Produktoplysninger

  • ACG-branding på brystet
  • All Condition Racing Department (ACRD)-branding på bagsiden
  • 100 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: hvid/Anthracite
  • Stylenr.: IQ5852-100

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 168 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (2)

5 stjerner

  • Truly Cool

    AnnaM667161091

    I love this thing. Kept me cool out in the London heat! Like having a mini breeze following you around.

  • Body fan

    katrinatonton

    The technology wear is real and it is very comfortable! You can definitely feel the constant airflow just walking around wearing it. Got a S (Women's). Need this in XS (also in Women's).

Langærmet ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT-overdel til trailløb til kvinder

ACG Radical AirFlow NXT

1.149 kr.

Et bærbart, afkølende mikroklima til de varme naturstier.

Designet til

Trail-konkurrenceløb

Skabt til at

holde dig kølig

Ventilation for at

forbedre luftgennemstrømningen

Funktioner til performance

  • Kølig stil

    Specialudviklede luftkanaler, der accelererer luftgennemstrømningen til huden, så det føles, som om du har en storm på kroppen.

  • Testet af atleter

    Fra klimakamre i Nike Sports Research Lab til podieplaceringer. 50 eliteatleter, 1.000 timers hård test. Kan modstå alle situationer.

  • Klar til konkurrence

    Ventilation ved albueleddet og under armen. Kort snit, så man har bedre adgang til bæltet. Ærmelængden er optimeret, så man kan se sit ur.

Bagom designet

Addie Bracy

"Når man løber i Radical Airflow, føles det som om, at nogen blæser kølig luft på en. Det føles så forfriskende – det føles fedt."

Addie Bracy

ACG-atlet, 3 gange USA Mountain Runner Of The Year

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