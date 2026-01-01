Langærmet ACG Aireez-trailløbeoverdel med knapper til mænd

Brændende sol, kilometer at løbe. Vi har lavet denne trøje med UV-beskyttelse og en krave, som du kan folde op, så du får ekstra beskyttelse. Ventilationen bagpå hjælper med luftgennemstrømning, og den lette, elastiske taft har svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig afkølet og godt tilpas. Hvad venter du på? Stierne løber ikke sig selv.

Vist farve: Light Crimson/Summit White

Stylenr.: IM5144-696