Langærmet ACG Aireez-trailløbeoverdel med knapper til mænd

Genanvendte materialer
ACG Aireez
Langærmet trailløbeoverdel med knapper til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Brændende sol, kilometer at løbe. Vi har lavet denne trøje med UV-beskyttelse og en krave, som du kan folde op, så du får ekstra beskyttelse. Ventilationen bagpå hjælper med luftgennemstrømning, og den lette, elastiske taft har svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig afkølet og godt tilpas. Hvad venter du på? Stierne løber ikke sig selv.
- Vist farve: Light Crimson/Summit White
- Stylenr.: IM5144-696
ACG Aireez
Brændende sol, kilometer at løbe. Vi har lavet denne trøje med UV-beskyttelse og en krave, som du kan folde op, så du får ekstra beskyttelse. Ventilationen bagpå hjælper med luftgennemstrømning, og den lette, elastiske taft har svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig afkølet og godt tilpas. Hvad venter du på? Stierne løber ikke sig selv.
Fordele
- Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Lukningen med trykknapper på brystlommen giver sikker opbevaring af geler eller øretelefoner.
- Kraven kan knappes ned for at minimere bevægelse under løbeture.
Produktoplysninger
- Strop i nakken
- Reflekterende ACG- og Nike Swoosh-logoer
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- Dette produkt giver UVA- og UVB-beskyttelse mod solen, der hvor tøjet dækker huden. For at beskytte udsatte områder anbefales det at bruge solcreme af god kvalitet.
- 72% nylon/28% elastan
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: Light Crimson/Summit White
- Stylenr.: IM5144-696
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 183 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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ACG Aireez
En UV-beskyttende letvægtsløbetrøje til beskyttelse på farten.
Designet til
Trailløb
Beskyttelse
UV-beskyttelse
Materiale