billede 1 af 6
Kroatien 2026 T-shirt
Nike Football-T-shirt til mænd
219,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Vis, hvor stolt du er af dit hold, med denne T-shirt. Den er fremstillet i blødt materiale, der giver optimal komfort. Holdemblemet og -farverne viser din stolthed.
- Vist farve: hvid/Hyper Royal/University Red
- Stylenr.: IO8647-100
Kroatien 2026 T-shirt
219,90 kr.
Vis, hvor stolt du er af dit hold, med denne T-shirt. Den er fremstillet i blødt materiale, der giver optimal komfort. Holdemblemet og -farverne viser din stolthed.
Produktoplysninger
- 100% bomuld
- Vist farve: hvid/Hyper Royal/University Red
- Stylenr.: IO8647-100
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Kroatien 2026 T-shirt.
Kroatien 2026 T-shirt
219,90 kr.