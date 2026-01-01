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Kroatien 2026 T-shirt Nike Football-T-shirt til mænd - hvid/Hyper Royal/University Red

Kroatien 2026 T-shirt

Nike Football-T-shirt til mænd

219,90 kr.
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Vis, hvor stolt du er af dit hold, med denne T-shirt. Den er fremstillet i blødt materiale, der giver optimal komfort. Holdemblemet og -farverne viser din stolthed.


  • Vist farve: hvid/Hyper Royal/University Red
  • Stylenr.: IO8647-100

Kroatien 2026 T-shirt

219,90 kr.

Vis, hvor stolt du er af dit hold, med denne T-shirt. Den er fremstillet i blødt materiale, der giver optimal komfort. Holdemblemet og -farverne viser din stolthed.

Produktoplysninger

  • 100% bomuld
  • Vist farve: hvid/Hyper Royal/University Red
  • Stylenr.: IO8647-100

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Kroatien 2026 T-shirt Nike Football-T-shirt til mænd

    Kroatien 2026 T-shirt

    219,90 kr.

    Fuldend looket