Kroatien 2026 Pre-Match Kortærmet Nike Dri-FIT-opvarmningstrøje til fodbold til mænd

Hrvaska aufwärmen Dress
Daniel249e4ab40ccb4e139835c2bc38193de6
Klasse Dress , alles Bestens. Sieht sehr schön aus . Hingucker
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Når du har styr på det grundlæggende, kan du løfte dine færdigheder til næste niveau. Den slanke, strømlinede pasform og den fugtafvisende teknologi hjælper med at holde dig afkølet, når spillet bliver intenst.
Kroatien 2026 Pre-Match
Når du har styr på det grundlæggende, kan du løfte dine færdigheder til næste niveau. Den slanke, strømlinede pasform og den fugtafvisende teknologi hjælper med at holde dig afkølet, når spillet bliver intenst.
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Hrvaska aufwärmen Dress
Daniel249e4ab40ccb4e139835c2bc38193de6
Klasse Dress , alles Bestens. Sieht sehr schön aus . Hingucker
Kroatien 2026 Pre-Match