triangle, start, resume, beginVideo
 
billede 1 af 6
Kroatien 2026 Pre-Match Kortærmet Nike Dri-FIT-opvarmningstrøje til fodbold til mænd - Chlorine Blue/Hyper Royal/hvid

Genanvendte materialer

Kroatien 2026 Pre-Match

Kortærmet Nike Dri-FIT-opvarmningstrøje til fodbold til mænd

529,90 kr.
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Når du har styr på det grundlæggende, kan du løfte dine færdigheder til næste niveau. Den slanke, strømlinede pasform og den fugtafvisende teknologi hjælper med at holde dig afkølet, når spillet bliver intenst.


  • Vist farve: Chlorine Blue/Hyper Royal/hvid
  • Stylenr.: IO8626-447

Kroatien 2026 Pre-Match

529,90 kr.

Når du har styr på det grundlæggende, kan du løfte dine færdigheder til næste niveau. Den slanke, strømlinede pasform og den fugtafvisende teknologi hjælper med at holde dig afkølet, når spillet bliver intenst.

Fordele

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Vist farve: Chlorine Blue/Hyper Royal/hvid
  • Stylenr.: IO8626-447

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
    • Slank pasform: elegant og skræddersyet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Hrvaska aufwärmen Dress

    Daniel249e4ab40ccb4e139835c2bc38193de6

    Klasse Dress , alles Bestens. Sieht sehr schön aus . Hingucker

Kroatien 2026 Pre-Match Kortærmet Nike Dri-FIT-opvarmningstrøje til fodbold til mænd

Kroatien 2026 Pre-Match

529,90 kr.

Fuldend looket