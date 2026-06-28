Kroatien 2026 Pre-Match Kortærmet Nike Dri-FIT-opvarmningstrøje til fodbold til mænd

Kroatien 2026 Pre-Match

529,90 kr.

Når du har styr på det grundlæggende, kan du løfte dine færdigheder til næste niveau. Den slanke, strømlinede pasform og den fugtafvisende teknologi hjælper med at holde dig afkølet, når spillet bliver intenst.

Fordele Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.