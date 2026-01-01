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Kroatien 2026 Pre-Match Kortærmet Nike Dri-FIT Football-opvarmningstrøje til større børn - Chlorine Blue/Hyper Royal/hvid

Genanvendte materialer

Kroatien 2026 Pre-Match

Kortærmet Nike Dri-FIT Football-opvarmningstrøje til større børn

479,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Når du har styr på det grundlæggende, kan du løfte dine færdigheder til næste niveau. Den slanke, strømlinede pasform og den fugtafvisende teknologi hjælper med at holde dig afkølet, når spillet bliver intenst.


  • Vist farve: Chlorine Blue/Hyper Royal/hvid
  • Stylenr.: IO8705-447

Kroatien 2026 Pre-Match

479,90 kr.

Når du har styr på det grundlæggende, kan du løfte dine færdigheder til næste niveau. Den slanke, strømlinede pasform og den fugtafvisende teknologi hjælper med at holde dig afkølet, når spillet bliver intenst.

Fordele

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Vist farve: Chlorine Blue/Hyper Royal/hvid
  • Stylenr.: IO8705-447

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 147 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Kroatien 2026 Pre-Match Kortærmet Nike Dri-FIT Football-opvarmningstrøje til større børn

    Kroatien 2026 Pre-Match

    479,90 kr.

    Fuldend looket