Genanvendte materialer
Kroatien 2026 Pre-Match
Kortærmet Nike Dri-FIT Football-opvarmningstrøje til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Når du har styr på det grundlæggende, kan du løfte dine færdigheder til næste niveau. Den slanke, strømlinede pasform og den fugtafvisende teknologi hjælper med at holde dig afkølet, når spillet bliver intenst.
- Vist farve: Chlorine Blue/Hyper Royal/hvid
- Stylenr.: IO8705-447
Kroatien 2026 Pre-Match
Når du har styr på det grundlæggende, kan du løfte dine færdigheder til næste niveau. Den slanke, strømlinede pasform og den fugtafvisende teknologi hjælper med at holde dig afkølet, når spillet bliver intenst.
Fordele
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Produktoplysninger
- 100 % polyester
- Vist farve: Chlorine Blue/Hyper Royal/hvid
- Stylenr.: IO8705-447
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 147 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Kroatien 2026 Pre-Match