Kroatien 2026 Nike Dri-FIT Football Strike-træningstrøje med lynlås i halv længde til mænd

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Kroatien 2026 Strike-træningstrøje
Nike Dri-FIT Football-træningstrøje med lynlås i halv længde til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne Strike-trøje er designet med detaljer, der er specielt skræddersyet til fodboldens kommende stjerner. Designet med lynlås i halv længde gør det nemt at tage den af, når du er varmet op og klar til kamp. En slank, strømlinet pasform og svedtransporterende stof hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, mens du finjusterer dine færdigheder.
- Vist farve: Laser Blue/Sport Red/hvid
- Stylenr.: IO8629-436
Kroatien 2026 Strike-træningstrøje
Denne Strike-trøje er designet med detaljer, der er specielt skræddersyet til fodboldens kommende stjerner. Designet med lynlås i halv længde gør det nemt at tage den af, når du er varmet op og klar til kamp. En slank, strømlinet pasform og svedtransporterende stof hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, mens du finjusterer dine færdigheder.
Fordele
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Produktoplysninger
- 100 % polyester
- Vist farve: Laser Blue/Sport Red/hvid
- Stylenr.: IO8629-436
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
- Slank pasform: elegant og skræddersyet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Kroatien 2026 Strike-træningstrøje