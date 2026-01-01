Kroatien 2026 Nike Dri-FIT Football Strike-træningstrøje med lynlås i halv længde til mænd

Kroatien 2026 Strike-træningstrøje

549,90 kr.

Denne Strike-trøje er designet med detaljer, der er specielt skræddersyet til fodboldens kommende stjerner. Designet med lynlås i halv længde gør det nemt at tage den af, når du er varmet op og klar til kamp. En slank, strømlinet pasform og svedtransporterende stof hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, mens du finjusterer dine færdigheder.

Fordele Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.