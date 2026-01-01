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Kroatien 2026 Nike Dri-FIT Football Strike-træningstrøje med lynlås i halv længde til mænd - Laser Blue/Sport Red/hvid

Genanvendte materialer

Kroatien 2026 Strike-træningstrøje

Nike Dri-FIT Football-træningstrøje med lynlås i halv længde til mænd

549,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Denne Strike-trøje er designet med detaljer, der er specielt skræddersyet til fodboldens kommende stjerner. Designet med lynlås i halv længde gør det nemt at tage den af, når du er varmet op og klar til kamp. En slank, strømlinet pasform og svedtransporterende stof hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, mens du finjusterer dine færdigheder.


  • Vist farve: Laser Blue/Sport Red/hvid
  • Stylenr.: IO8629-436

Kroatien 2026 Strike-træningstrøje

549,90 kr.

Denne Strike-trøje er designet med detaljer, der er specielt skræddersyet til fodboldens kommende stjerner. Designet med lynlås i halv længde gør det nemt at tage den af, når du er varmet op og klar til kamp. En slank, strømlinet pasform og svedtransporterende stof hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, mens du finjusterer dine færdigheder.

Fordele

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Vist farve: Laser Blue/Sport Red/hvid
  • Stylenr.: IO8629-436

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
    • Slank pasform: elegant og skræddersyet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Kroatien 2026 Nike Dri-FIT Football Strike-træningstrøje med lynlås i halv længde til mænd

    Kroatien 2026 Strike-træningstrøje

    549,90 kr.

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