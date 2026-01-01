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Kroatien 2026 Nike Club-hættetrøje til mænd - Obsidian/hvid/University Red

Kroatien 2026

Nike Club-hættetrøje til mænd

529,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

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Denne fleece-hættetrøje kombinerer klassisk stil med fleece-blød komfort.


  • Vist farve: Obsidian/hvid/University Red
  • Stylenr.: IO8649-451

Kroatien 2026

529,90 kr.

Denne fleece-hættetrøje kombinerer klassisk stil med fleece-blød komfort.

Produktoplysninger

  • 80–82% bomuld/18–20% polyester.
  • Vist farve: Obsidian/hvid/University Red
  • Stylenr.: IO8649-451

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Kroatien 2026 Nike Club-hættetrøje til mænd

    Kroatien 2026

    529,90 kr.

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