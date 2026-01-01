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Kroatien 2026 Fleece-joggers Nike Club-joggers til mænd - Obsidian/hvid

Kroatien 2026 Fleece-joggers

Nike Club-joggers til mænd

479,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

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Club Fleece-joggers kombinerer et klassisk look med den bløde komfort fra fleece, der giver et flot hverdagslook, du kan bruge hver dag.


  • Vist farve: Obsidian/hvid
  • Stylenr.: IO8607-451

Kroatien 2026 Fleece-joggers

479,90 kr.

Club Fleece-joggers kombinerer et klassisk look med den bløde komfort fra fleece, der giver et flot hverdagslook, du kan bruge hver dag.

Produktoplysninger

  • 80–82% bomuld/18–20% polyester.
  • Vist farve: Obsidian/hvid
  • Stylenr.: IO8607-451

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
    • Fuld længde: går til under anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Kroatien 2026 Fleece-joggers Nike Club-joggers til mænd

    Kroatien 2026 Fleece-joggers

    479,90 kr.

    Fuldend looket