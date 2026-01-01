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Kroatien 2026 Fleece-joggers
Nike Club-joggers til mænd
479,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Club Fleece-joggers kombinerer et klassisk look med den bløde komfort fra fleece, der giver et flot hverdagslook, du kan bruge hver dag.
- Vist farve: Obsidian/hvid
- Stylenr.: IO8607-451
Kroatien 2026 Fleece-joggers
479,90 kr.
Club Fleece-joggers kombinerer et klassisk look med den bløde komfort fra fleece, der giver et flot hverdagslook, du kan bruge hver dag.
Produktoplysninger
- 80–82% bomuld/18–20% polyester.
- Vist farve: Obsidian/hvid
- Stylenr.: IO8607-451
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Fuld længde: går til under anklen
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Kroatien 2026 Fleece-joggers
479,90 kr.