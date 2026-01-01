triangle, start, resume, beginVideo
 
billede 1 af 6
Kortærmet Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbetop til mænd - Barely Green/Lapis

Genanvendte materialer

Nike AeroSwift

Kortærmet Dri-FIT ADV-løbetrøje til mænd

649,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre

AeroSwift-kollektionen er designet til hurtighed og er vores ypperligste konkurrenceudstyr. Denne svedtransporterende overdel i specialudviklet maskinstrik er let og ultraåndbar, så du kan holde dig afkølet hele vejen til målstregen.


  • Vist farve: Barely Green/Lapis
  • Stylenr.: IH5045-394

Nike AeroSwift

649,90 kr.

AeroSwift-kollektionen er designet til hurtighed og er vores ypperligste konkurrenceudstyr. Denne svedtransporterende overdel i specialudviklet maskinstrik er let og ultraåndbar, så du kan holde dig afkølet hele vejen til målstregen.

Fordele

  • Nike Dri-FIT ADV-teknologien kombinerer fugttransporterende stof med avanceret teknologi og funktionelt design, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas.
  • Det specialudviklede maskinstrikkede materiale er let og åndbart.
  • Svejsede sømme ved skulderen reducerer volumen og giver en lettere fornemmelse.
  • Swoosh-logoerne har en ikke-reflekterende finish, der ikke indfanger blitz-fotografering under løbet.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Barely Green/Lapis
  • Stylenr.: IH5045-394

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 192 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (0)

Ingen anmeldelser

Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Nike AeroSwift.

    Kortærmet Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbetop til mænd

    Nike AeroSwift

    649,90 kr.

    Fuldend looket

    Item 3 of 5