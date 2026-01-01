Kortærmet Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbetop til mænd

AeroSwift-kollektionen er designet til hurtighed og er vores ypperligste konkurrenceudstyr. Denne svedtransporterende overdel i specialudviklet maskinstrik er let og ultraåndbar, så du kan holde dig afkølet hele vejen til målstregen.

Vist farve: Barely Green/Lapis

Stylenr.: IH5045-394