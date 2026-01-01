Kortærmet Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbetop til mænd

Genanvendte materialer
Nike AeroSwift
Kortærmet Dri-FIT ADV-løbetrøje til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
AeroSwift-kollektionen er designet til hurtighed og er vores ypperligste konkurrenceudstyr. Denne svedtransporterende overdel i specialudviklet maskinstrik er let og ultraåndbar, så du kan holde dig afkølet hele vejen til målstregen.
- Vist farve: Barely Green/Lapis
- Stylenr.: IH5045-394
Nike AeroSwift
AeroSwift-kollektionen er designet til hurtighed og er vores ypperligste konkurrenceudstyr. Denne svedtransporterende overdel i specialudviklet maskinstrik er let og ultraåndbar, så du kan holde dig afkølet hele vejen til målstregen.
Fordele
- Nike Dri-FIT ADV-teknologien kombinerer fugttransporterende stof med avanceret teknologi og funktionelt design, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas.
- Det specialudviklede maskinstrikkede materiale er let og åndbart.
- Svejsede sømme ved skulderen reducerer volumen og giver en lettere fornemmelse.
- Swoosh-logoerne har en ikke-reflekterende finish, der ikke indfanger blitz-fotografering under løbet.
Produktoplysninger
- 100 % polyester
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: Barely Green/Lapis
- Stylenr.: IH5045-394
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 192 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike AeroSwift