Kortærmet Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbetop med tryk til mænd

Genanvendte materialer
Nike AeroSwift
Kortærmet Dri-FIT ADV-løbetop med tryk til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne lette, løbetræningsklare top er skabt til hastighed og hjælper med at holde dig tør hele vejen til målstregen. Det svedtransporterende, maskinstrikkede materiale har et friskt print og er fuldstændigt perforeret, hvilket giver en ultraåndbar fornemmelse.
- Vist farve: sort/hvid
- Stylenr.: IM5365-010
Nike AeroSwift
Denne lette, løbetræningsklare top er skabt til hastighed og hjælper med at holde dig tør hele vejen til målstregen. Det svedtransporterende, maskinstrikkede materiale har et friskt print og er fuldstændigt perforeret, hvilket giver en ultraåndbar fornemmelse.
Fordele
- Nike Dri-FIT ADV-teknologien kombinerer fugttransporterende stof med avanceret teknologi og funktionelt design, der hjælper med at holde dig tør og godt tilpas.
- Det specialudviklede maskinstrikkede materiale er let og åndbart.
- Svejsede sømme ved skulderen reducerer volumen og giver en lettere fornemmelse.
Produktoplysninger
- 100 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/hvid
- Stylenr.: IM5365-010
Størrelse og pasform
- Som set på JC Stevenson, sprinter og længdespringer i stadionatletik på collegeniveau.
- Stevenson er 185 cm høj og har størrelse M på.
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Nike AeroSwift.
Nike AeroSwift
Flere oplysninger
- Som set på JC Stevenson, sprinter og længdespringer i stadionatletik på collegeholdet.
- Stevenson er 185 cm høj og har størrelse M på.