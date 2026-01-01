Kortærmet Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbetop med tryk til mænd

Denne lette, løbetræningsklare top er skabt til hastighed og hjælper med at holde dig tør hele vejen til målstregen. Det svedtransporterende, maskinstrikkede materiale har et friskt print og er fuldstændigt perforeret, hvilket giver en ultraåndbar fornemmelse.

Vist farve: sort/hvid

Stylenr.: IM5365-010