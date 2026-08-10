Kortærmet Nike ACG Dri-FIT-trailløbetop til kvinder

Not good
Tdudhia
Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Denne T-shirt er enkel, men designet til dine trailløbebehov. Den svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dig tør under hele løbet, og bløde kiler under armene minimerer hudirritation.
Nike ACG
Denne T-shirt er enkel, men designet til dine trailløbebehov. Den svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dig tør under hele løbet, og bløde kiler under armene minimerer hudirritation.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
1 stjerne
Not good
Tdudhia
Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof
Nike ACG