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Kortærmet Nike ACG Dri-FIT-trailløbetop til kvinder - Safety Orange

Genanvendte materialer

Nike ACG

Kortærmet Dri-FIT-trailløbetop til kvinder

399,90 kr.
Safety Orange
sort/Summit White
Phantom/Summit White
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre

Denne T-shirt er enkel, men designet til dine trailløbebehov. Den svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dig tør under hele løbet, og bløde kiler under armene minimerer hudirritation.


  • Vist farve: Safety Orange
  • Stylenr.: IO9650-819

Nike ACG

399,90 kr.

Denne T-shirt er enkel, men designet til dine trailløbebehov. Den svedtransporterende teknologi hjælper med at holde dig tør under hele løbet, og bløde kiler under armene minimerer hudirritation.

Fordele

  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Bløde kiler under armene hjælper med at reducere hudirritation.

Produktoplysninger

  • 85 % polyester/15 % bomuld
  • Reflekterende ACG- og Swoosh-logoer
  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Safety Orange
  • Stylenr.: IO9650-819

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 178 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (1)

1 stjerne

  • Not good

    Tdudhia

    Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof

Kortærmet Nike ACG Dri-FIT-trailløbetop til kvinder

Nike ACG

399,90 kr.

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