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Kortærmet Nike ACG Dri-FIT-top til kvinder - Mink Brown/Summit White

Nike ACG

Kortærmet Dri-FIT-trøje til kvinder

249,90 kr.
Mink Brown/Summit White
sort/Summit White
Summit White/sort
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne T-shirt er lavet til udendørs brug og har svedtransporterende teknologi, der giver komfort hele dagen. Kraftigt materiale og en løs pasform føles struktureret og slidstærkt.


  • Vist farve: Mink Brown/Summit White
  • Stylenr.: II7283-214

Nike ACG

249,90 kr.

Denne T-shirt er lavet til udendørs brug og har svedtransporterende teknologi, der giver komfort hele dagen. Kraftigt materiale og en løs pasform føles struktureret og slidstærkt.

Produktoplysninger

  • 63 % polyester/37 % bomuld
  • Broderet ACG-logo
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Mink Brown/Summit White
  • Stylenr.: II7283-214

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 175 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Love the quality of Nike

    samanthap280650319

    Great quality , I look forward to wearing it. All nike clothes and trainers are fab.

Kortærmet Nike ACG Dri-FIT-top til kvinder

Nike ACG

249,90 kr.

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