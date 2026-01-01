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Kortærmet Nike Academy+-Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn - Blue Void/Game Royal/hvid

Genanvendte materialer

Nike Academy+

Kortærmet Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn

25% rabat
Blue Void/Game Royal/hvid
sort/hvid/hvid
Mystic Dates/Bright Crimson/Bright Crimson

Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Indtag banen med denne svedtransporterende fodboldtrøje. Den er fremstillet til at føles glat, let og åndbar og har et fuldt meshpanel i ryggen for at give ekstra luftgennemstrømning.


  • Vist farve: Blue Void/Game Royal/hvid
  • Stylenr.: IO7318-492

Nike Academy+

25% rabat

Indtag banen med denne svedtransporterende fodboldtrøje. Den er fremstillet til at føles glat, let og åndbar og har et fuldt meshpanel i ryggen for at give ekstra luftgennemstrømning.

Produktinformation

  • 100 % polyester
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Blue Void/Game Royal/hvid
  • Stylenr.: IO7318-492

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 132 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Kortærmet Nike Academy+-Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn

    Nike Academy+

    25% rabat

    Fuldend looket

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