Kortærmet Nike Academy+ Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd

T940842858
Wszystko super. Produkt zgodny z opisem. Szybka przesyłka.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Indtag banen med denne svedtransporterende fodboldtrøje. Den er fremstillet til at føles glat, let og åndbar og har et meshpanel i ryggen for at give ekstra luftgennemstrømning.
Nike Academy+
Indtag banen med denne svedtransporterende fodboldtrøje. Den er fremstillet til at føles glat, let og åndbar og har et meshpanel i ryggen for at give ekstra luftgennemstrømning.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
T940842858
Wszystko super. Produkt zgodny z opisem. Szybka przesyłka.
Nike Academy+