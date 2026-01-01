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Kortærmet Nike Academy+ Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd - Hot Lava/sort/sort

Genanvendte materialer

Nike Academy+

Kortærmet Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd

29% rabat
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Indtag banen med denne svedtransporterende fodboldtrøje. Den er fremstillet til at føles glat, let og åndbar og har et meshpanel i ryggen for at give ekstra luftgennemstrømning.


  • Vist farve: Hot Lava/sort/sort
  • Stylenr.: IF2549-804

Nike Academy+

29% rabat

Indtag banen med denne svedtransporterende fodboldtrøje. Den er fremstillet til at føles glat, let og åndbar og har et meshpanel i ryggen for at give ekstra luftgennemstrømning.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Tåler maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Hot Lava/sort/sort
  • Stylenr.: IF2549-804

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 187 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (0)

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    Kortærmet Nike Academy+ Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd

    Nike Academy+

    29% rabat

    Fuldend looket

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