Kortærmet Nike Academy+ Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd

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Genanvendte materialer
Nike Academy+
Kortærmet Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
29% rabat
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Indtag banen med denne svedtransporterende fodboldtrøje. Den er fremstillet til at føles glat, let og åndbar og har et meshpanel i ryggen for at give ekstra luftgennemstrømning.
- Vist farve: Hot Lava/sort/sort
- Stylenr.: IF2549-804
Nike Academy+
29% rabat
Indtag banen med denne svedtransporterende fodboldtrøje. Den er fremstillet til at føles glat, let og åndbar og har et meshpanel i ryggen for at give ekstra luftgennemstrømning.
Produktoplysninger
- 100 % polyester
- Tåler maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Hot Lava/sort/sort
- Stylenr.: IF2549-804
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 187 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Nike Academy+
29% rabat