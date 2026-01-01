triangle, start, resume, beginVideo
 
billede 1 af 12
Kortærmet Nike 24.7 ImpossiblySoft Light Dri-FIT-T-shirt til mænd - sort/sort/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft Light

Kortærmet Dri-FIT-T-shirt til mænd

529,90 kr.
sort/sort/Dark Smoke Grey
Cucumber Calm/Sail/Illusion Green
Light Orewood Brown/Sail/Light Iron Ore
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Find din indre ro med Nike 24.7. Denne svedtransporterende T-shirt, designet til bevidst restitution og til at have på i hverdagen, har en let fornemmelse og en fin drapering takket være vores ImpossiblySoft Light-materiale.


  • Vist farve: sort/sort/Dark Smoke Grey
  • Stylenr.: IQ8273-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft Light

529,90 kr.

Find din indre ro med Nike 24.7. Denne svedtransporterende T-shirt, designet til bevidst restitution og til at have på i hverdagen, har en let fornemmelse og en fin drapering takket være vores ImpossiblySoft Light-materiale.

Fordele

  • Nike 24.7 er skabt til at støtte dig før og efter din træning med præstationsinspirerede basisbeklædningsgenstande, der giver dig mulighed for at nyde hvert eneste øjeblik.
  • Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
  • Vores ImpossiblySoft Light-materiale, der er fremstillet i et luftigt jerseystrik, giver en forfinet blødhed med et flydende fald.

Produktoplysninger

  • Signaturstrop
  • 79% modal/21% polyester
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/Dark Smoke Grey
  • Stylenr.: IQ8273-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
    • Big & Tall-modellen har størrelse 3XL på og er 196 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (0)

Ingen anmeldelser

Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Nike 24.7 ImpossiblySoft Light.

    Kortærmet Nike 24.7 ImpossiblySoft Light Dri-FIT-T-shirt til mænd

    Nike 24.7 ImpossiblySoft Light

    529,90 kr.

    Fuldend looket

    Item 3 of 4