Kortærmet Nike 24.7 ImpossiblySoft Light Dri-FIT-T-shirt til mænd

Nike 24.7 ImpossiblySoft Light
Kortærmet Dri-FIT-T-shirt til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Find din indre ro med Nike 24.7. Denne svedtransporterende T-shirt, designet til bevidst restitution og til at have på i hverdagen, har en let fornemmelse og en fin drapering takket være vores ImpossiblySoft Light-materiale.
- Vist farve: sort/sort/Dark Smoke Grey
- Stylenr.: IQ8273-010
Nike 24.7 ImpossiblySoft Light
Find din indre ro med Nike 24.7. Denne svedtransporterende T-shirt, designet til bevidst restitution og til at have på i hverdagen, har en let fornemmelse og en fin drapering takket være vores ImpossiblySoft Light-materiale.
Fordele
- Nike 24.7 er skabt til at støtte dig før og efter din træning med præstationsinspirerede basisbeklædningsgenstande, der giver dig mulighed for at nyde hvert eneste øjeblik.
- Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Vores ImpossiblySoft Light-materiale, der er fremstillet i et luftigt jerseystrik, giver en forfinet blødhed med et flydende fald.
Produktoplysninger
- Signaturstrop
- 79% modal/21% polyester
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: sort/sort/Dark Smoke Grey
- Stylenr.: IQ8273-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
- Big & Tall-modellen har størrelse 3XL på og er 196 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike 24.7 ImpossiblySoft Light