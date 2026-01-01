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Kortærmet fodboldtrøje til små børn fra England x Palace - Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson

Genanvendte materialer

England x Palace

Kortærmet fodboldtrøje til små børn

349,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

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Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Palace hylder England med et design inspireret af Sankt Georgs kors på en blød og svedtransporterende overdel. Co-branding ved kanten.


  • Vist farve: Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson
  • Stylenr.: IB4544-052

England x Palace

349,90 kr.

Palace hylder England med et design inspireret af Sankt Georgs kors på en blød og svedtransporterende overdel. Co-branding ved kanten.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson
  • Stylenr.: IB4544-052

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 154 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

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    Kortærmet fodboldtrøje til små børn fra England x Palace

    England x Palace

    349,90 kr.

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