Kortærmet Erling Haaland Academy Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn

Genanvendte materialer
Erling Haaland Academy
Kortærmet Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
På banen er Erling Haaland ubarmhjertig og frygtløs. Og han har brug for et sæt, der kan matche hans intensitet. Denne lette, maskinstrikkede overdel bruger vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi og mesh-paneler til at hjælpe med at holde ham afkølet, når han slår gnister på banen.
- Vist farve: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Stylenr.: HV0229-739
Erling Haaland Academy
På banen er Erling Haaland ubarmhjertig og frygtløs. Og han har brug for et sæt, der kan matche hans intensitet. Denne lette, maskinstrikkede overdel bruger vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi og mesh-paneler til at hjælpe med at holde ham afkølet, når han slår gnister på banen.
Fordele
- Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
- Sidepanelerne i mesh tilføjer åndbarhed der, hvor du har mest brug for det.
Produktoplysninger
- 100% polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Stylenr.: HV0229-739
Størrelse og pasform
- Pigemodellen har størrelse M på og er 142 cm høj
- Drengemodellen har størrelse M på og er 141 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Erling Haaland Academy