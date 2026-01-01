Kortærmet Erling Haaland Academy Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn

På banen er Erling Haaland ubarmhjertig og frygtløs. Og han har brug for et sæt, der kan matche hans intensitet. Denne lette, maskinstrikkede overdel bruger vores svedtransporterende Dri-FIT-teknologi og mesh-paneler til at hjælpe med at holde ham afkølet, når han slår gnister på banen.

Vist farve: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue

Stylenr.: HV0229-739