Kortærmet England x Palace-fodboldtrøje til større børn

billede 1 af 8
Genanvendte materialer
England x Palace
Kortærmet fodboldtrøje til større børn
479,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Palace hylder England med et design inspireret af Sankt Georgs kors på en blød og svedtransporterende overdel. Co-branding ved kanten.
- Vist farve: Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson
- Stylenr.: IB5404-052
England x Palace
479,90 kr.
Palace hylder England med et design inspireret af Sankt Georgs kors på en blød og svedtransporterende overdel. Co-branding ved kanten.
Produktoplysninger
- 100 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson
- Stylenr.: IB5404-052
Størrelse og pasform
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse England x Palace.
England x Palace
479,90 kr.