Kortærmet England Strike Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd

Come on England!!
Richard84987499
Great Shirt, just be aware it is slim fit.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte polyesterfibre
Denne Strike-top er lavet med svedtransporterende teknologi og har en slank pasform, der hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, mens du finjusterer dine færdigheder.
England Strike
Denne Strike-top er lavet med svedtransporterende teknologi og har en slank pasform, der hjælper med at holde dig afkølet og fokuseret, mens du finjusterer dine færdigheder.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Come on England!!
Richard84987499
Great Shirt, just be aware it is slim fit.
England Strike